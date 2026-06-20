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На Западе пришли к неожиданному выводу о войне с Россией - РИА Новости, 20.06.2026
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06:51 20.06.2026 (обновлено: 16:29 20.06.2026)
На Западе пришли к неожиданному выводу о войне с Россией

Крайнер: лидерам ЕС нужна война с Россией, чтобы остаться у власти

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Алекс Крайнер считает, что лидерам ведущих стран ЕС нужна война с Россией, чтобы остаться у власти.
  • По мнению эксперта, им нужно поднимать градус эскалации, чтобы отвлечь население от внутренних проблем и списать все на необходимость противостояния с Москвой.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лидерам ведущих стран ЕС нужна война с Россией, чтобы остаться у власти, такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Glenn Diesen политолог Алекс Крайнер.
"Они знают, что теряют легитимность дома. Если бы они только могли поддерживать войну с Россией, при этом неважно, выиграют они или нет — а они не смогут победить — это сняло бы все проблемы", — предупредил он.
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По словам эксперта, руководствам европейских стран сейчас нужно поднимать градус эскалации до предела, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, а потом списать все на якобы необходимость противостояния с Москвой.
"Мы в очень опасной ситуации: наши лидеры подстрекают третью мировую войну. Всякие Мерцы и Макроны этого мира", — резюмировал Крайнер.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта.
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