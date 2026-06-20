Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших к Воронежу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО обнаружили и уничтожили два БПЛА, летевших к Воронежу.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Силы ПВО обнаружили и уничтожили два БПЛА, летевших к Воронежу, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.