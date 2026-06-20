Володин оценил принятые меры по защите от телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 апреля 2025 года заработал федеральный закон, по которому на россиянина может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт.

За чуть больше года сервисом проверки количества оформленных телефонных номеров на "Госуслугах" воспользовались 200 миллионов раз, и гражданами было заблокировано почти 2 миллиона сим-карт.

С 1 сентября 2025 года через "Госуслуги" или МФЦ можно подключить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи, и за 9 месяцев его оформили 1,8 миллиона человек.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Введенные нормы способствуют защите людей от телефонных мошенников, снижают риск совершения противоправных действий с использованием телефонных номеров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Введенные нормы способствуют защите людей от мошенников, снижают риск совершения противоправных действий с использованием телефонных номеров", - написал Володин в своем канале на платформе в " Макс ".

Он напомнил, что с 1 апреля 2025 года заработал федеральный закон, направленный на борьбу с телефонными мошенниками: им предусмотрена норма, согласно которой на россиянина может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт.

Также, по словам председателя ГД , на "Госуслугах" появилась возможность проверить количество оформленных на пользователя телефонных номеров, с момента запуска такого сервиса прошло чуть больше года, и за это время им воспользовались 200 миллионов раз, а гражданами было заблокировано почти 2 миллиона сим-карт.

"Кроме того, с 1 сентября 2025 года через "Госуслуги" или МФЦ можно подключить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи (ФЗ от 01.04.2025 № 41-ФЗ). За 9 месяцев его оформили 1,8 миллиона человек. Все это говорит о востребованности и эффективности принятых ранее решений", - добавил Володин.