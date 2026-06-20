Рейтинг@Mail.ru
Володин оценил принятые меры по защите от телефонных мошенников - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 20.06.2026
Володин оценил принятые меры по защите от телефонных мошенников

Володин: веденные нормы способствуют защите людей от телефонных мошенников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 апреля 2025 года заработал федеральный закон, по которому на россиянина может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт.
  • За чуть больше года сервисом проверки количества оформленных телефонных номеров на "Госуслугах" воспользовались 200 миллионов раз, и гражданами было заблокировано почти 2 миллиона сим-карт.
  • С 1 сентября 2025 года через "Госуслуги" или МФЦ можно подключить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи, и за 9 месяцев его оформили 1,8 миллиона человек.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Введенные нормы способствуют защите людей от телефонных мошенников, снижают риск совершения противоправных действий с использованием телефонных номеров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Введенные нормы способствуют защите людей от мошенников, снижают риск совершения противоправных действий с использованием телефонных номеров", - написал Володин в своем канале на платформе в "Макс".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Госдума планирует новые меры по защите от мошенников
17 мая, 10:41
Он напомнил, что с 1 апреля 2025 года заработал федеральный закон, направленный на борьбу с телефонными мошенниками: им предусмотрена норма, согласно которой на россиянина может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт.
Также, по словам председателя ГД, на "Госуслугах" появилась возможность проверить количество оформленных на пользователя телефонных номеров, с момента запуска такого сервиса прошло чуть больше года, и за это время им воспользовались 200 миллионов раз, а гражданами было заблокировано почти 2 миллиона сим-карт.
"Кроме того, с 1 сентября 2025 года через "Госуслуги" или МФЦ можно подключить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи (ФЗ от 01.04.2025 № 41-ФЗ). За 9 месяцев его оформили 1,8 миллиона человек. Все это говорит о востребованности и эффективности принятых ранее решений", - добавил Володин.
Кроме того, в публикации председатель палаты парламента спросил своих подписчиков, проверяли ли они, сколько сим-карт оформлено на них. Он также посоветовал это сделать.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Госдума приняла закон, который вводит тревожную кнопку на "Госуслугах"
9 июня, 14:34
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала