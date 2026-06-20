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В Берлине почтили память погибших советских воинов - РИА Новости, 20.06.2026
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18:39 20.06.2026
В Берлине почтили память погибших советских воинов

Участники антивоенной акции в Берлине почтили память погибших советских воинов

© РИА НовостиАнтивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР, у Бранденбургских ворот в Берлине
Антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР, у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР, у Бранденбургских ворот в Берлине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антивоенная демонстрация в Берлине была приурочена к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.
  • Участники акции возложили цветы у советского мемориала в Тиргартене, почтив память погибших во Второй мировой войне.
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Антивоенная демонстрация в Берлине, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, завершилась шествием и возложением цветов у советского мемориала в Тиргартене, передает корреспондент РИА Новости.
После выступлений политиков и деятелей культуры у Бранденбургских ворот участники акции прошли колонной к советскому мемориалу в берлинском парке Тиргартен.
Там собравшиеся возложили цветы, почтив память погибших во Второй мировой войне.
По оценкам организаторов, антивоенная демонстрация в Берлине собрала до 1,5 тысяч участников.
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