В Берлине почтили память погибших советских воинов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антивоенная демонстрация в Берлине была приурочена к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.
- Участники акции возложили цветы у советского мемориала в Тиргартене, почтив память погибших во Второй мировой войне.
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Антивоенная демонстрация в Берлине, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, завершилась шествием и возложением цветов у советского мемориала в Тиргартене, передает корреспондент РИА Новости.
После выступлений политиков и деятелей культуры у Бранденбургских ворот участники акции прошли колонной к советскому мемориалу в берлинском парке Тиргартен.
Там собравшиеся возложили цветы, почтив память погибших во Второй мировой войне.
По оценкам организаторов, антивоенная демонстрация в Берлине собрала до 1,5 тысяч участников.