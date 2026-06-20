В Берлине почтили память погибших советских воинов

Антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР, у Бранденбургских ворот в Берлине

Антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР, у Бранденбургских ворот в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ Антивоенная демонстрация в Берлине была приурочена к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.

Участники акции возложили цветы у советского мемориала в Тиргартене, почтив память погибших во Второй мировой войне.

БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Антивоенная демонстрация в Берлине, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, завершилась шествием и возложением цветов у советского мемориала в Тиргартене, передает корреспондент РИА Новости.

После выступлений политиков и деятелей культуры у Бранденбургских ворот участники акции прошли колонной к советскому мемориалу в берлинском парке Тиргартен.

Там собравшиеся возложили цветы, почтив память погибших во Второй мировой войне.