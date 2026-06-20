ВС Польши предупредили об усилении движения техники у границ с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Варминско-Мазурском воеводстве будет наблюдаться усиленное движение военной техники из-за учений НАТО «Храбрый кабан 26».
- Учения «Храбрый кабан 26» являются частью маневров «Янтарный защитник 26» и направлены на проверку боеготовности вооруженных сил.
- Военные просят не обгонять колонны и не фотографировать машины, также увеличится движение воздушных судов, включая дроны и вертолеты.
ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. Польские военные предупредили об усилении передвижения военной техники и полетах авиации у границы с Калининградской областью России.
"С сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах Варминско-Мазурского воеводства", - сообщает 16-я механизированная дивизия Войска польского.
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Поясняется, что это связано с проходящими в районе Сувальского перешейка учениями НАТО "Храбрый кабан 26".
Военные просят не обгонять колонны и не фотографировать машины.
Также, по словам военных, увеличится движение воздушных судов, в том числе дронов и вертолетов.
Учения "Храбрый кабан 26 "являются частью маневров под кодовым названием "Янтарный защитник 26". Войско польское утверждает, что целью данных учений является "проверка боеготовности различных видов вооруженных сил в условиях современного поля боя", а их ключевым элементом проекта является "отработка эффективного и быстрого перемещения крупных военных формирований в районе Сувальского перешейка".