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ВС Польши предупредили об усилении движения техники у границ с Россией - РИА Новости, 20.06.2026
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15:40 20.06.2026
ВС Польши предупредили об усилении движения техники у границ с Россией

В Польше предупредили об усилении движения техники и авиации вблизи Калининграда

© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО
Флаг Польши и НАТО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Варминско-Мазурском воеводстве будет наблюдаться усиленное движение военной техники из-за учений НАТО «Храбрый кабан 26».
  • Учения «Храбрый кабан 26» являются частью маневров «Янтарный защитник 26» и направлены на проверку боеготовности вооруженных сил.
  • Военные просят не обгонять колонны и не фотографировать машины, также увеличится движение воздушных судов, включая дроны и вертолеты.
ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. Польские военные предупредили об усилении передвижения военной техники и полетах авиации у границы с Калининградской областью России.
"С сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах Варминско-Мазурского воеводства", - сообщает 16-я механизированная дивизия Войска польского.
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Поясняется, что это связано с проходящими в районе Сувальского перешейка учениями НАТО "Храбрый кабан 26".
Военные просят не обгонять колонны и не фотографировать машины.
Также, по словам военных, увеличится движение воздушных судов, в том числе дронов и вертолетов.
Учения "Храбрый кабан 26 "являются частью маневров под кодовым названием "Янтарный защитник 26". Войско польское утверждает, что целью данных учений является "проверка боеготовности различных видов вооруженных сил в условиях современного поля боя", а их ключевым элементом проекта является "отработка эффективного и быстрого перемещения крупных военных формирований в районе Сувальского перешейка".
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