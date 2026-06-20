Минобороны рассказало о продвижении российских войск в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии взяли под контроль пять опорных пунктов украинских боевиков и очистили от них 47 зданий в Красном Лимане.
- В Константиновке штурмовики Южной группировки освободили 94 строения, потери ВСУ составили до 95 военных.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВС России продолжают продвигаться в Красном Лимане, сообщили в Минобороны.
"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта, <...> овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий", — говорится в сводке.
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В южных районах города бойцы практически ликвидировали блокированную группу военных 120-й бригады теробороны. Всего за сутки они уничтожили до 30 боевиков, бронеавтомобиль "Джура", пикап, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и шесть наземных роботизированных комплексов.
Также ведомство рассказало о продвижении армии в Константиновке. Там штурмовики Южной группировки освободили 94 здания. Потери ВСУ составили до 95 военных, две ББМ, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.
Красный Лиман и Константиновка находятся на севере ДНР. Один из этих городов является крупным логистическим центром ВСУ, в другом находится важный транзитный железнодорожный узел. Их освобождение позволит развить наступление на Славянск и Краматорск.