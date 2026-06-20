Минобороны рассказало о продвижении российских войск в Красном Лимане

В южных районах города бойцы практически ликвидировали блокированную группу военных 120-й бригады теробороны. Всего за сутки они уничтожили до 30 боевиков, бронеавтомобиль "Джура", пикап, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и шесть наземных роботизированных комплексов.