Военные России и Лаоса отработали освобождение объектов от "террористов"

Краткий пересказ от РИА ИИ В ходе активной фазы совместных учений «Ларос-2026» российские и лаосские военнослужащие выбили условных террористов из захваченных объектов.

Учения «Ларос-2026» проходили как на суше, так и на воде, с использованием FPV-дронов, робототехнического комплекса «Курьер», высокопроходимой малогабаритной техники и лодок.

Командир мотострелкового подразделения народной армии Лаоса подполковник Анусид Сувонгсават отметил слаженную работу военнослужащих России и Лаоса и выразил благодарность российским специалистам за передаваемый боевой опыт.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские и лаосские военнослужащие в ходе активной фазы совместных учений "Ларос-2026" выбили условных террористов из захваченных ими объектов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"На полигоне академии сухопутных войск "Коммадам" под руководством помощника командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковника Ивана Тараева прошла активная фаза международного учения "Ларос-2026", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по легенде учений незаконное бандформирование захватило один из объектов военной инфраструктуры. Военнослужащие двух государств в ходе совместных действий выбили противника с позиций и уничтожили отходящие вражеские силы.

Как рассказал командир мотострелкового подразделения народной армии Лаоса подполковник Анусид Сувонгсават, учения проводились как на суше, так и на воде. По его словам, в маневрах использовались FPV-дроны, робототехнический комплекс "Курьер", высокопроходимая малогабаритная техника и лодки.

"Хотелось бы отметить, что впервые в учении был задействован тактический десант. Военнослужащие России и Лаоса показали отличную, слаженную работу. Мы очень благодарны российским специалистам за тот бесценный боевой опыт, который они нам передали. В свою очередь, мы продолжим обучать наших солдат и офицеров с учетом современных реалий", - отметил Сувонгсават.

В завершение мероприятия подразделения лаосского спецназа провели показательные выступления, а парашютисты двух стран показали десантирование с флагами.