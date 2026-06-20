Ученый рассказал, сколько минеральной воды можно пить в день

По словам ученого, несмотря на то, что минеральная вода и нарзан не являются лекарственными средствами, они применяются по рекомендации врача. Он отметил, что в случае длительного бесконтрольного употребления лечебно-столовой воды есть риск развития осложнений.

"Норма потребления минеральной воды должна быть адаптирована под каждый конкретный случай в зависимости от типа минеральной воды и вашего состояния здоровья. Однако в общем случае рекомендуется следующее: лечебно-столовая минеральная вода от 0,5 до 1,5 литра в день, в соответствии с рекомендациями врача, лечебная минеральная вода от 0,5 до 1 литра в день, строго по назначению врача", – сказал Кубанов.