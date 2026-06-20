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Ученый рассказал, сколько минеральной воды можно пить в день - РИА Новости, 20.06.2026
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04:47 20.06.2026
Ученый рассказал, сколько минеральной воды можно пить в день

Кубанов: человек может ежедневно выпивать полтора литра минеральной воды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка наливает минеральную воду в питьевой галерее санатория на курорте "Горячий ключ" в Краснодарском крае
Девушка наливает минеральную воду в питьевой галерее санатория на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушка наливает минеральную воду в питьевой галерее санатория на курорте "Горячий ключ" в Краснодарском крае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрослый человек может ежедневно выпивать до полутора литров лечебно-столовой минеральной воды без риска для здоровья.
  • Норма потребления минеральной воды должна быть адаптирована под каждый конкретный случай в зависимости от типа воды и состояния здоровья.
  • Лечебно-столовую минеральную воду следует пить в соответствии с рекомендациями врача, а лечебную — строго по назначению врача.
ПЯТИГОРСК, 20 июн – РИА Новости. Взрослый человек может ежедневно выпивать до полутора литров лечебно-столовой минеральной воды без риска для здоровья, сообщил РИА Новости заместитель декана медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета, кандидат медицинских наук Сергей Кубанов.
По словам ученого, несмотря на то, что минеральная вода и нарзан не являются лекарственными средствами, они применяются по рекомендации врача. Он отметил, что в случае длительного бесконтрольного употребления лечебно-столовой воды есть риск развития осложнений.
"Норма потребления минеральной воды должна быть адаптирована под каждый конкретный случай в зависимости от типа минеральной воды и вашего состояния здоровья. Однако в общем случае рекомендуется следующее: лечебно-столовая минеральная вода от 0,5 до 1,5 литра в день, в соответствии с рекомендациями врача, лечебная минеральная вода от 0,5 до 1 литра в день, строго по назначению врача", – сказал Кубанов.
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