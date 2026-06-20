Винодел рассказал, как должно пахнуть хорошее вино

Краткий пересказ от РИА ИИ Энолог-шампанист Илья Волошин утверждает, что хорошее вино должно иметь приятный аромат с цветочными, ягодными или фруктовыми нотами.

Неприятные резкие ноты в вине, такие как уксусные или окисленные, говорят о плохом качестве напитка.

По мнению эксперта, 70% удовольствия от вина заключается в его аромате.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Хорошее вино должно иметь только приятный аромат с цветочными, ягодными или фруктовыми нотами, наличие других запахов говорит о плохом качестве напитка, поделился с РИА Новости энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery, стратегического партнера Luding Group, Илья Волошин.

"Когда мы говорим о вине - то термин "запах" используется только в негативном ключе. Вино не должно иметь запаха. В вине есть аромат. Если вино пахнет приятно, например, цветами - не запах, а аромат. Аромат красных ягод, а запах - это запах. Как только мы хотим сказать о вине плохо, мы говорим "запах". Когда мы хотим сделать комплимент - это аромат", - сказал он.

Эксперт пояснил, что в профессиональной среде под "запахом" подразумеваются неприятные резкие ноты, например, уксусные или окисленные - такие запахи говорят о плохом качестве напитка.

Он отметил, что 80% информации о вине - о его состоянии и здоровье - можно понять по аромату в бокале. "Ты можешь понять, здорово оно или нет, хорошо ли все с ним, какие операции нужно с ним сделать, если говорим о производственном процессе. Я могу даже по аромату вина сказать много о его технологии, как оно было произведено", - рассказал Волошин.