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Вэнс может присоединиться к переговорам с Ираном в ближайшие дни - РИА Новости, 20.06.2026
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16:14 20.06.2026 (обновлено: 16:19 20.06.2026)
Вэнс может присоединиться к переговорам с Ираном в ближайшие дни

Вэнс заявил, что может присоединиться к переговорам в Швейцарии в ближайшие дни

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что может присоединиться к переговорам представителей Соединенных Штатов с Ираном в Швейцарии.
  • По словам Вэнса, переговоры могут состояться в ближайшие пару дней.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что может присоединиться к переговорам представителей Соединенных Штатов с Ираном в Швейцарии в ближайшие несколько дней.
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"Да, я ожидаю, это произойдет в ближайшие пару дней", - сказал Вэнс телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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