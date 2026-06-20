Вэнс может присоединиться к переговорам с Ираном в ближайшие дни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что может присоединиться к переговорам представителей Соединенных Штатов с Ираном в Швейцарии.
- По словам Вэнса, переговоры могут состояться в ближайшие пару дней.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что может присоединиться к переговорам представителей Соединенных Штатов с Ираном в Швейцарии в ближайшие несколько дней.
«
"Да, я ожидаю, это произойдет в ближайшие пару дней", - сказал Вэнс телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.