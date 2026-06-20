Глава Венгрии подписал поправку, запрещающую новый срок Орбана

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку в конституцию, ограничивающую срок нахождения на посту премьера восемью годами.

Поправка имеет обратную силу и запрещает возвращение экс-премьера Виктора Орбана на пост премьера.

БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку в конституцию, ограничивающую срок нахождения на посту премьера восемью годами и запрещающую возвращение экс-премьера Виктора Орбана.

Парламент Венгрии на заседании в понедельник принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера. Поправка имеет обратную силу, поэтому закрывает для Орбана возможность возвращения на этот пост.

"Президент в соответствии с полномочиями, данными конституции, подписал поправку в конституцию и распорядился опубликовать ее в официальном вестнике", - говорится в заявлении венгерского президентского дворца.

Отмечается, что поправка была признана соответствующей конституции и не влияющей на процесс выборов и назначения премьера.