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Глава Венгрии подписал поправку, запрещающую новый срок Орбана - РИА Новости, 20.06.2026
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07:00 20.06.2026
Глава Венгрии подписал поправку, запрещающую новый срок Орбана

Глава Венгрии подписал поправку в конституцию, запрещающую возвращение Орбана

© Фото : соцсети Orbán Viktor﻿Виктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : соцсети Orbán Viktor﻿
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку в конституцию, ограничивающую срок нахождения на посту премьера восемью годами.
  • Поправка имеет обратную силу и запрещает возвращение экс-премьера Виктора Орбана на пост премьера.
БУДАПЕШТ, 20 июн - РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку в конституцию, ограничивающую срок нахождения на посту премьера восемью годами и запрещающую возвращение экс-премьера Виктора Орбана.
Парламент Венгрии на заседании в понедельник принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера. Поправка имеет обратную силу, поэтому закрывает для Орбана возможность возвращения на этот пост.
"Президент в соответствии с полномочиями, данными конституции, подписал поправку в конституцию и распорядился опубликовать ее в официальном вестнике", - говорится в заявлении венгерского президентского дворца.
Отмечается, что поправка была признана соответствующей конституции и не влияющей на процесс выборов и назначения премьера.
Депутаты правящей в Венгрии партии "Тиса" сразу после утверждения нового парламента подали в парламент проект поправок в конституцию, ограничивающих срок нахождения на посту премьер-министра восемью годами, что должно распространяться на всех, кто занимал этот пост с 1990 года. В венгерском политическом дискурсе проект получил название Lex Orban, "закон имени Орбана", потому что он единственный попадает под эти критерии.
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