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Курносова и Грибанов выиграли третий этап велогонки "Россия" в Ярославле - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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13:08 20.06.2026
Курносова и Грибанов выиграли третий этап велогонки "Россия" в Ярославле

Мария Курносова и Данила Грибанов выиграли третий этап велогонки «Россия»

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкУчастники велогонки "Россия"
Участники велогонки Россия - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Участники велогонки "Россия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Курносова и Данила Грибанов стали победителями третьего этапа велогонки «Россия» в Ярославле.
  • Заключительный этап велогонки «Россия» пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мария Курносова и Данила Грибанов стали победителями третьего этапа велогонки "Россия" в Ярославле.
Гонка состояла из семи кругов по 9 км. Общая дистанция составила 63 км.
Грибанов преодолел дистанцию за 1 час 40 минут 36 секунд. Второе время показал Дмитрий Беляев (1:41.21), тройку лидеров замкнул Александр Аполосов (1:41.22). У женщин Курносова финишировала за 2 часа 3 минуты 11 секунд. Далее расположились Валерия Нищева (2:03.14) и Виктория Иванова (2:03.16).
В период с 16 мая по 12 сентября состоятся восемь этапов многодневной велогонки "Россия", суммарная протяженность дистанции - около 500 километров. Заключительный этап 12 сентября примет Москва, он пройдет на Воробьевых горах. Четвертый этап гонки пройдет 18 июля в Иваново.
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