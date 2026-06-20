Курносова и Грибанов выиграли третий этап велогонки "Россия" в Ярославле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Курносова и Данила Грибанов стали победителями третьего этапа велогонки «Россия» в Ярославле.
- Заключительный этап велогонки «Россия» пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мария Курносова и Данила Грибанов стали победителями третьего этапа велогонки "Россия" в Ярославле.
Гонка состояла из семи кругов по 9 км. Общая дистанция составила 63 км.
Грибанов преодолел дистанцию за 1 час 40 минут 36 секунд. Второе время показал Дмитрий Беляев (1:41.21), тройку лидеров замкнул Александр Аполосов (1:41.22). У женщин Курносова финишировала за 2 часа 3 минуты 11 секунд. Далее расположились Валерия Нищева (2:03.14) и Виктория Иванова (2:03.16).
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