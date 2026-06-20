Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания уже испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине.

Британцы провели испытания новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров.

Экспериментальное оружие будет оснащено боеголовкой весом в 250 килограммов и будет способно летать со скоростью почти 600 километров в час.

ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Великобритания уже испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине, сообщает газета Великобритания уже испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.

В январе 2026 года британское военное ведомство объявило о разработке британцами для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров.

« "Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине , чтобы Киев мог нанести удар по Москве . Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров – ред.) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания", - пишет издание.

Отмечается, что экспериментальное оружие будет оснащено боеголовкой весом в 250 килограммов и будет способно летать со скоростью почти 600 километров в час.

Тендер на разработку оружия в прошлом году получили три британских компании: MBDA, которая уже производит ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Стоимость изначальных контрактов в рамках так называемого проекта "Project Brakestop" составила около 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 7 миллионов долларов). Впоследствии на проект было выделено еще 15 миллионов фунтов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.