Экономический упадок ЕС неизбежен, пишет Euractiv

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доля ЕС в мировом производстве с 1980 по 2025 годы сократилась вдвое — с 27,43 % до 13,99 %.
- Берлин теряет политический вес, но других центров силы в ЕС ему на смену не появляется.
- По мнению главы аналитического центра "Центр европейской политики" Фабиана Цулега, мир становится более раздробленным, и этот процесс, вероятно, можно только замедлить, но не обратить, для чего нужны лидеры с сильной поддержкой внутри страны и политической смелостью, которых сейчас в Европе не хватает.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Экономический упадок Евросоюза в целом и Германии в частности неизбежен, а раздробленность внутри блока не остановить, поскольку у нынешних европейских лидеров нет ни поддержки внутри своих стран, ни политической смелости, считает издание Euractiv.
Издание отмечает, что в последние годы доля ЕС в мировом производстве снижается. Так, по данным Международного валютного фонда (МВФ), с 1980 по 2025 годы суммарная доля всех 27 стран блока в мировом производстве сократилась вдвое, с 27,43% до 13,99%. Аналогичным образом снизилась и доля ФРГ в общем объеме производства ЕС, с четверти до пятой части.
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"Роль Европы в мире ослабла, но и роль Германии в Европе ослабла тоже... МВФ также ожидает, что обе эти тенденции - а именно, упадок ЕС в сравнении с остальным миром и (упадок - ред.) Германии внутри ЕС, - в ближайшие годы продолжатся. В некотором смысле это неизбежно, возможно, даже справедливо", - пишет Euractiv, отмечая, что на ЕС приходится лишь 5,5% мирового населения.
Как отмечает издание, Берлин теряет политический вес, однако других центров силы в ЕС ему на смену не появляется. Euractiv обращает внимание на раздробленность блока, который на недавнем саммите не смог прийти к согласию практически ни по одному вопросу.
"Лидеры (ЕС - ред.) в разных сочетаниях и объединениях разошлись во мнении почти по всему. Какой вопрос ни возьми - расширение (числа членов - ред.), миграцию, Россию или долгосрочный бюджет ЕС - по-видимому, никто в Европе не способен взять лидерство на себя. И, как следствие, ни о чем существенном не договорились", - замечает издание.
По мнению главы аналитического центра "Центр европейской политики" (EPC) Фабиана Цулега, мир становится не многополярным, а, скорее, более раздробленным, и этот процесс, вероятно, можно только замедлить, но не обратить.
"Однако даже для замедления этой тенденции понадобятся лидеры, у которых есть сильная поддержка внутри страны или, что еще более важно, политическая смелость, - что у нынешнего поколения премьеров и президентов Европы в основном отсутствует", - пишет издание.
Ранее лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать параметры нового многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы и поручили продолжить переговоры в ближайшие месяцы. Кроме того, было решено отложить обсуждение миграционной политики и вернуться к ней лишь осенью, несмотря на продолжающиеся споры внутри сообщества по вопросам предоставления убежища и контроля внешних границ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил в субботу, что европейские лидеры не могут договориться о том, вести ли переговоры с Россией.