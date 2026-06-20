Экономический упадок ЕС неизбежен, пишет Euractiv

По мнению главы аналитического центра "Центр европейской политики" (EPC) Фабиана Цулега, мир становится не многополярным, а, скорее, более раздробленным, и этот процесс, вероятно, можно только замедлить, но не обратить.

"Однако даже для замедления этой тенденции понадобятся лидеры, у которых есть сильная поддержка внутри страны или, что еще более важно, политическая смелость, - что у нынешнего поколения премьеров и президентов Европы в основном отсутствует", - пишет издание.