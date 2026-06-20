УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетбольный клуб УНИКС продлил контракт с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом.
- Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон-2026/27.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом.
Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон-2026/27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года.
В 50 матчах регулярного чемпионата и плей-офф прошедшего сезона Швед набирал в среднем за игру 9,1 очка, 5,7 передачи и 2,5 подбора за 21 минуту 5 секунд на паркете.
До перехода в УНИКС Швед выступал в составе "Зенита"и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть регулярный чемпионат, а также завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ. Ранее он выступал за ЦСКА, "Химки" и китайский "Шаньси Лунгс". В составе сборной России Швед завоевал бронзу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и чемпионате Европы - 2011.
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