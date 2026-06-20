ВКС России уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР авиабомбами ФАБ-500 уничтожены пункты управления БПЛА двух отдельных бригад нацгвардии Украины в населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр.
- Авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции нанесен удар по пункту временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка ДНР.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы ударами авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 уничтожили пункты временного размещения ВСУ и управления украинскими беспилотниками в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр ДНР летчики авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункты управления БпЛА двух отдельных бригад нацгвардии Украины", - говорится в сообщении.
Также тремя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции был нанесен удар по пункту временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в насланном пункте Николаевка ДНР.
"В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18