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ВКС России уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в ДНР - РИА Новости, 20.06.2026
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17:32 20.06.2026 (обновлено: 17:40 20.06.2026)
ВКС России уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в ДНР

ВКС России ударами ФАБ уничтожили украинские пункты управления дронами в ДНР

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты ВКС России
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты ВКС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР авиабомбами ФАБ-500 уничтожены пункты управления БПЛА двух отдельных бригад нацгвардии Украины в населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр.
  • Авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции нанесен удар по пункту временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка ДНР.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы ударами авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 уничтожили пункты временного размещения ВСУ и управления украинскими беспилотниками в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр ДНР летчики авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункты управления БпЛА двух отдельных бригад нацгвардии Украины", - говорится в сообщении.
Также тремя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции был нанесен удар по пункту временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в насланном пункте Николаевка ДНР.
"В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов", - добавили в МО РФ.
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