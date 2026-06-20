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Жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 47 человек - РИА Новости, 20.06.2026
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01:14 20.06.2026
Жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 47 человек

Жертвами ударов Израиля по Ливану за сутки стали 47 человек

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жертвами израильских ударов по Ливану за последние сутки стали 47 человек, еще 97 получили ранения.
  • С начала эскалации погибли 135 медработников и спасателей, 405 получили ранения, повреждены 17 больниц, три медучреждения были закрыты.
БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по Ливану за последние сутки стали 47 человек, еще 97 получили ранения, следует из заявления министерства здравоохранения страны.
"Общее число погибших в результате израильской агрессии по Ливану с 2 марта достигло 3980, раненых - 12001", - говорится в сводке ведомства, опубликованной в пятницу. В сводке министерства за четверг общее число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта составляло 3933 человека, число раненых - 11904.
По данным ливанского минздрава, израильские удары также затронули медицинскую инфраструктуру и работников сферы здравоохранения. С начала эскалации погибли 135 медработников и спасателей, 405 получили ранения, повреждены 17 больниц, три медучреждения были закрыты.
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