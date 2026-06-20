Жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 47 человек

БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по Ливану за последние сутки стали 47 человек, еще 97 получили ранения, следует из заявления министерства здравоохранения страны.

По данным ливанского минздрава, израильские удары также затронули медицинскую инфраструктуру и работников сферы здравоохранения. С начала эскалации погибли 135 медработников и спасателей, 405 получили ранения, повреждены 17 больниц, три медучреждения были закрыты.