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Эксперт объяснил причину скопления мертвых медуз у берегов Крыма - РИА Новости, 20.06.2026
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08:49 20.06.2026
Эксперт объяснил причину скопления мертвых медуз у берегов Крыма

Биолог Аннинский назвал скопление мертвых медуз в Крыму обычным явлением

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСкопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму
Скопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Скопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей Борис Аннинский заявил, что скопление мертвых медуз у побережья Крыма — обычное явление, связанное с обновлением популяции.
  • Медузы живут недолго, и после периода размножения взрослая часть популяции постепенно угасает физиологически, теряя способность регулировать собственную плавучесть.
  • В районах южного побережья Крыма скопления медуз часто формируются под влиянием южных ветров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Скопление мертвых медуз у побережья Крыма - обычное явление, связанное с обновлением популяции, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Борис Аннинский.
Ранее в соцсетях туристы начали делиться видео скопления медуз у крымского побережья в Черном и Азовском морях.
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"Во всем этом нет ничего необычного. Медузы живут недолго. Срок их активной планктонной жизни обычно не превышает года. После периода размножения — у холодноводной аурелии в феврале-марте - взрослая часть популяции вследствие необратимых морфологических изменений постепенно угасает физиологически", – сказал Аннинский.
В частности, по его словам, медузы теряют способность регулировать собственную плавучесть и нередко выталкиваются на поверхность моря.
"В таком состоянии они могут находится еще несколько месяцев, прежде чем окончательно погибнут. Ветер и волны разносят их по всему морю, иногда образуя прибрежные скопления. В районах южного побережья Крыма такие скопления часто формируются под влиянием южных ветров", – отметил эксперт.
Он добавил, что в скоплениях медуз иногда встречаются и молодые особи, которые не могут восстановиться, получив повреждения или попав в непригодные по температуре либо солености условия.
По словам Аннинского, в случае с медузами корнеротами в Азовском море пик аналогичных процессов приходится на август-сентябрь. Период отмирания растягивается на осенне-зимние месяцы, но из-за своей крупной массы корнероты большей частью оседают на дно, заключил эксперт.
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Республика КрымАзовское мореРоссийская академия наук
 
 
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