Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей Борис Аннинский заявил, что скопление мертвых медуз у побережья Крыма — обычное явление, связанное с обновлением популяции.
- Медузы живут недолго, и после периода размножения взрослая часть популяции постепенно угасает физиологически, теряя способность регулировать собственную плавучесть.
- В районах южного побережья Крыма скопления медуз часто формируются под влиянием южных ветров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Скопление мертвых медуз у побережья Крыма - обычное явление, связанное с обновлением популяции, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Борис Аннинский.
Ранее в соцсетях туристы начали делиться видео скопления медуз у крымского побережья в Черном и Азовском морях.
"Во всем этом нет ничего необычного. Медузы живут недолго. Срок их активной планктонной жизни обычно не превышает года. После периода размножения — у холодноводной аурелии в феврале-марте - взрослая часть популяции вследствие необратимых морфологических изменений постепенно угасает физиологически", – сказал Аннинский.
В частности, по его словам, медузы теряют способность регулировать собственную плавучесть и нередко выталкиваются на поверхность моря.
"В таком состоянии они могут находится еще несколько месяцев, прежде чем окончательно погибнут. Ветер и волны разносят их по всему морю, иногда образуя прибрежные скопления. В районах южного побережья Крыма такие скопления часто формируются под влиянием южных ветров", – отметил эксперт.
Он добавил, что в скоплениях медуз иногда встречаются и молодые особи, которые не могут восстановиться, получив повреждения или попав в непригодные по температуре либо солености условия.
По словам Аннинского, в случае с медузами корнеротами в Азовском море пик аналогичных процессов приходится на август-сентябрь. Период отмирания растягивается на осенне-зимние месяцы, но из-за своей крупной массы корнероты большей частью оседают на дно, заключил эксперт.