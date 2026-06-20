Эксперт объяснил причину скопления мертвых медуз у берегов Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ Ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей Борис Аннинский заявил, что скопление мертвых медуз у побережья Крыма — обычное явление, связанное с обновлением популяции.

Медузы живут недолго, и после периода размножения взрослая часть популяции постепенно угасает физиологически, теряя способность регулировать собственную плавучесть.

В районах южного побережья Крыма скопления медуз часто формируются под влиянием южных ветров.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Скопление мертвых медуз у побережья Крыма - обычное явление, связанное с обновлением популяции, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Борис Аннинский.

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"Во всем этом нет ничего необычного. Медузы живут недолго. Срок их активной планктонной жизни обычно не превышает года. После периода размножения — у холодноводной аурелии в феврале-марте - взрослая часть популяции вследствие необратимых морфологических изменений постепенно угасает физиологически", – сказал Аннинский.

В частности, по его словам, медузы теряют способность регулировать собственную плавучесть и нередко выталкиваются на поверхность моря.

"В таком состоянии они могут находится еще несколько месяцев, прежде чем окончательно погибнут. Ветер и волны разносят их по всему морю, иногда образуя прибрежные скопления. В районах южного побережья Крыма такие скопления часто формируются под влиянием южных ветров", – отметил эксперт.

Он добавил, что в скоплениях медуз иногда встречаются и молодые особи, которые не могут восстановиться, получив повреждения или попав в непригодные по температуре либо солености условия.