Школьный учебник в Литве героизирует пособников Гитлера

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Авторы литовского школьного учебника по истории представляют в качестве героев диверсантов из числа местных жителей, воевавших на стороне фашистской Германии, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав учебное пособие для 10-х классов.