Краткий пересказ от РИА ИИ
- В литовском школьном учебнике по истории диверсантов, воевавших на стороне фашистской Германии, представляют в качестве героев.
- В учебнике пособников нацистов называют активистами и повстанцами и утверждается, что они восстали против «оккупации» СССР в 1941 году.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Авторы литовского школьного учебника по истории представляют в качестве героев диверсантов из числа местных жителей, воевавших на стороне фашистской Германии, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав учебное пособие для 10-х классов.
По мнению авторов издания, в 1941 году гитлеровские диверсанты из числа местных жителей якобы восстали против "оккупации" СССР. Пособников нацистов в учебнике называют активистами и повстанцами.
В издании повествуется и о том, как гитлеровские диверсанты из числа местных жителей стран Балтии совершали атаки против Красной Армии, захватывали тюрьмы, освобождали заключенных, устраивали погромы евреев.
Литовские власти известны героизацией пособников нацистов. Пропагандистская литература, искажающая исторические факты, одобрена министерством образования Литвы и активно распространяется в государственных школах.