Международный легкоатлетический забег по автомобильному мосту из Благовещенска в китайский Хэйхэ

Международный легкоатлетический забег по автомобильному мосту из Благовещенска в китайский Хэйхэ

© РИА Новости Международный легкоатлетический забег по автомобильному мосту из Благовещенска в китайский Хэйхэ

В Приамурье тысячи участников забега пробежали по мосту из России в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ В международном легкоатлетическом забеге «Мост Дружбы» приняли участие 6 тысяч человек.

География участников расширилась: к забегу присоединились бегуны из 12 регионов России.

Возрастной диапазон участников — от 14 до 70 лет.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Тысячи бегунов из России и Китая приняли участие в международном легкоатлетическом забеге "Мост Дружбы" на мосту между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР), сообщает корреспондент РИА Новости в Благовещенске.

"В этом году мы увеличили число спортсменов в два раза. 6 тысяч человек приняли участие в марафонских забегах и полумарафонах. И в этом году мы тоже увеличили квоту на 10 километров. У нас будет 300 человек участвовать, это около 150 человек с каждой стороны", – сообщил журналистам исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Амурской области Андрей Кондратьев.

По его словам, география участников расширилась: к забегу присоединились бегуны из 12 регионов России — Хабаровского, Пермского, Алтайского, Красноярского и Приморского краёв , Сахалинской, Волгоградской, Тюменской, Иркутской и Амурской областей, ЕАО и Москвы

На основную дистанцию в 10 километров вышли 150 россиян. На полумарафон зарегистрировались 53 спортсмена, марафон пробегают 11 человек. Маршрут десятки изменили: старт на российской стороне в пункте пропуска Каникурган, финиш — на китайской стороне в Хэйхэ

"В этом году география участников расширилась... по российской стороне 12 субъектов принимают участие. Это практически Дальний Восток … это центральная, западная и Сибирь у нас принимает участие. Из Москвы, Волгограда Пензы , Перми", – добавил Кондратьев.

Возрастной диапазон участников — от 14 до 70 лет. Организационный комитет установил минимальный порог для десятикилометровой дистанции. Самый юный бегун отметил 14-летие, самый опытный в этом году празднует 70-летний юбилей.

"Это говорит о том, что спорт у нас для всех категорий граждан, как для детей, для работающих. И мы, конечно, работаем с нашими пожилыми людьми", – заключил Кондратьев.