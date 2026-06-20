В посольстве подтвердили, что россиян нет среди погибших в ДТП в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта погибли четыре человека, 26 получили ранения.
- По сообщению посольства РФ в Турции, среди погибших и пострадавших россиян нет.
АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Россиян среди погибших и пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта, предварительно, нет, сообщило посольство РФ в Турции.
Губернаторство Испарты ранее сообщало РИА Новости, что в результате аварии из находившихся в транспортном средстве 30 пассажиров четверо погибли на месте, 26 получили ранения, все они местные граждане.
В Турции в ДТП погиб россиянин
10 июня, 17:39