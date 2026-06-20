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В посольстве подтвердили, что россиян нет среди погибших в ДТП в Турции - РИА Новости, 20.06.2026
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21:40 20.06.2026
В посольстве подтвердили, что россиян нет среди погибших в ДТП в Турции

В посольстве РФ подтвердили, что россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта погибли четыре человека, 26 получили ранения.
  • По сообщению посольства РФ в Турции, среди погибших и пострадавших россиян нет.
АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Россиян среди погибших и пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта, предварительно, нет, сообщило посольство РФ в Турции.
Губернаторство Испарты ранее сообщало РИА Новости, что в результате аварии из находившихся в транспортном средстве 30 пассажиров четверо погибли на месте, 26 получили ранения, все они местные граждане.
«

"Сегодня в провинции Испарта туристический автобус скатился с обрыва. Посольство выясняет все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, среди погибших и раненых граждан России нет",- говорится в заявлении российского диппредставительства в Telegram.

Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Турции в ДТП погиб россиянин
10 июня, 17:39
 
В миреРоссияТурцияПосольство РФ в Турции
 
 
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