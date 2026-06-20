Россиян нет среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции

«

"В результате аварии из находившихся в транспортном средстве 30 пассажиров четверо погибли на месте, 26 получили ранения, в том числе пятеро - тяжелые. Это наши граждане, иностранцев, в том числе, российских туристов, по последним данным, нет", - заявили РИА Новости в губернаторстве по телефону в субботу.