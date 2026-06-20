Россиян нет среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта погибли четыре человека, 26 получили ранения, в том числе пятеро — тяжелые.
- Россиян среди пострадавших и погибших нет.
АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Россиян среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Испарта нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве региона.
По данным властей, авария произошла в районе Гелендост на трассе Испарта - Конья после того, как водитель микроавтобуса потерял управление и транспортное средство перевернулось.
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"В результате аварии из находившихся в транспортном средстве 30 пассажиров четверо погибли на месте, 26 получили ранения, в том числе пятеро - тяжелые. Это наши граждане, иностранцев, в том числе, российских туристов, по последним данным, нет", - заявили РИА Новости в губернаторстве по телефону в субботу.
По словам собеседника агентства, все пострадавшие госпитализированы, ведется расследование ДТП.
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