В Турции в ДТП с туристическим микроавтобусом погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецкой провинции Испарта произошло ДТП с туристическим микроавтобусом.
- Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате аварии.
АНКАРА, 20 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли и еще 16 получили ранения в результате ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта, сообщает портал Antalya Hakkında.
«
"Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения", — сообщает издание.
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
23 сентября 2025, 11:40
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.
На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения.
Причины аварии устанавливаются.
РИА Новости выясняет наличие среди жертв или пострадавших в ДТП российских граждан.
В Турции в ДТП погиб россиянин
10 июня, 17:39