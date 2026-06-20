В Турции в ДТП с туристическим микроавтобусом погибли четыре человека

"Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения", — сообщает издание.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.