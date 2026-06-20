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В Турции в ДТП с туристическим микроавтобусом погибли четыре человека - РИА Новости, 20.06.2026
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20:35 20.06.2026 (обновлено: 20:46 20.06.2026)
В Турции в ДТП с туристическим микроавтобусом погибли четыре человека

Antalya Hakkında: 4 человека погибли и 16 ранены в ДТП с туравтобусом в Турции

© Кадр видео из соцсетейПоследствия ДТП с участием туристического автобуса в Турции
Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Турции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Турции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турецкой провинции Испарта произошло ДТП с туристическим микроавтобусом.
  • Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате аварии.
АНКАРА, 20 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли и еще 16 получили ранения в результате ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта, сообщает портал Antalya Hakkında.
«
"Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения", — сообщает издание.
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.
На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения.
Причины аварии устанавливаются.
РИА Новости выясняет наличие среди жертв или пострадавших в ДТП российских граждан.
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