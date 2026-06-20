Турция впервые экспортировала военный корабль члену НАТО и ЕС

АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Евросоюза, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи патрульного корабля Cam Roman Военно-морским силам Румынии.

"Наша отрасль военного судостроения переживает самые интенсивные и самые продуктивные дни за 103-летнюю историю Турецкой Республики. Мы являемся одной из стран, которые одновременно строят наибольшее количество военных кораблей. Подписав контракт с Румынией, Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Европейского союза", — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что за последние годы страна построила более 140 морских платформ для различных регионов мира.

По его словам, если 23 года назад годовой экспорт оборонной продукции составлял 248 миллионов долларов, то сегодня такой объем поставок осуществляется менее чем за неделю.