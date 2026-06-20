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Турция впервые экспортировала военный корабль члену НАТО и ЕС - РИА Новости, 20.06.2026
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16:51 20.06.2026
Турция впервые экспортировала военный корабль члену НАТО и ЕС

Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль члену НАТО и ЕС

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция впервые экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Евросоюза.
  • Корабль Cam Roman был построен на верфях Стамбула в рамках контракта с Румынией.
  • Турция за последние годы построила более 140 морских платформ для различных регионов мира и значительно увеличила объем экспорта оборонной продукции.
АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Евросоюза, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи патрульного корабля Cam Roman Военно-морским силам Румынии.
Корабль Cam Roman был построен на верфях Стамбула в рамках контракта с Румынией.
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"Наша отрасль военного судостроения переживает самые интенсивные и самые продуктивные дни за 103-летнюю историю Турецкой Республики. Мы являемся одной из стран, которые одновременно строят наибольшее количество военных кораблей. Подписав контракт с Румынией, Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Европейского союза", — заявил Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что за последние годы страна построила более 140 морских платформ для различных регионов мира.
По его словам, если 23 года назад годовой экспорт оборонной продукции составлял 248 миллионов долларов, то сегодня такой объем поставок осуществляется менее чем за неделю.
Президент Турции добавил, что Анкара рассматривает передачу оборонных технологий дружественным государствам как одну из своих задач, а целью Турции остается укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе.
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