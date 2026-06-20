Нападавший бросил пиротехническое изделие в ТЦ в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение с детским развлекательным центром в ТЦ Краснодара, пострадавших предварительно нет.
- Молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина, злоумышленник задержан.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Напавший на людей в ТЦ Краснодара молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, никто не пострадал, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.