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Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США, передает IRIB - РИА Новости, 20.06.2026
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18:43 20.06.2026
Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США, передает IRIB

IRIB: иранская делегация вылетела в Цюрих на переговоры с США

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская делегация вылетела в Цюрих для переговоров с американской стороной.
  • В состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, заместитель секретаря высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард и другие.
ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Иранская делегация вылетела в Цюрих, она планирует провести в Швейцарии переговоры с американской стороной по вопросу выполнения обязательств сторон в рамках меморандума о взаимопонимании, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Иранская переговорная делегация, взявшее название "Минаб 168" (в честь погибших учащихся школы для девочек в ходе атаки США и Израиля в иранском городе Минабе – ред.), несколько минут назад отправилась в Цюрих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, заместитель секретаря высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард и другие.
Ранее штаб командования ВС Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов в ответ на продолжающиеся атаки Израиля по югу Ливана. Эти нападения, как заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, являются нарушением со стороны США первого пункта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, состоящих в завершении военных действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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