Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США, передает IRIB

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская делегация вылетела в Цюрих для переговоров с американской стороной.
- В состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, заместитель секретаря высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард и другие.
ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Иранская делегация вылетела в Цюрих, она планирует провести в Швейцарии переговоры с американской стороной по вопросу выполнения обязательств сторон в рамках меморандума о взаимопонимании, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Отмечается, что в состав делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, заместитель секретаря высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард и другие.
Ранее штаб командования ВС Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов в ответ на продолжающиеся атаки Израиля по югу Ливана. Эти нападения, как заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, являются нарушением со стороны США первого пункта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, состоящих в завершении военных действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане.