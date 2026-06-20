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Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 20.06.2026
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12:12 20.06.2026 (обновлено: 12:28 20.06.2026)
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли более 295 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, заняв более выгодные позиции.
  • За сутки были уничтожены более 295 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки более 295 военных ВСУ, три бронемашины, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Васильевка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
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