Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, заняв более выгодные позиции.
- За сутки были уничтожены более 295 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки более 295 военных ВСУ, три бронемашины, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Васильевка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18