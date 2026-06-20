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В Армии Израиля заявили, что действуют в Ливане в режиме обороны - РИА Новости, 20.06.2026
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21:57 20.06.2026
В Армии Израиля заявили, что действуют в Ливане в режиме обороны

РИА Новости: ЦАХАЛ заявила, что действует в южном Ливане в оборонительном режиме

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские сухопутные силы в южном Ливане
Израильские сухопутные силы в южном Ливане - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские сухопутные силы в южном Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля действует в южном Ливане в оборонительном режиме в соответствии с директивами политического руководства.
  • ЦАХАЛ имеет право на ответ в случае, если "Хезболлах" не будет соблюдать режим прекращения огня и продолжит обстрелы.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время действует в южном Ливане в оборонительном режиме в соответствии с инструкциями политического руководства и не инициирует ведение огня, заявил РИА Новости представитель ЦАХАЛ.
«
"ЦАХАЛ получил обновленные директивы от политического руководства о прекращении огня. ЦАХАЛ не проводит активных ударов, а действует исключительно в оборонительном режиме в пределах зоны безопасности", - сообщил представитель военных.
По словам собеседника агентства, оборонительные действия Израиля включают право на ответ, если ливанское движение "Хезболлах" не будет соблюдать режим прекращения огня и продолжит обстреливать позиции израильских сил или мирное население на севере Израиля.
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