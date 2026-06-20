В Армии Израиля заявили, что действуют в Ливане в режиме обороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время действует в южном Ливане в оборонительном режиме в соответствии с инструкциями политического руководства и не инициирует ведение огня, заявил РИА Новости представитель ЦАХАЛ.