В Армии Израиля заявили, что действуют в Ливане в режиме обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля действует в южном Ливане в оборонительном режиме в соответствии с директивами политического руководства.
- ЦАХАЛ имеет право на ответ в случае, если "Хезболлах" не будет соблюдать режим прекращения огня и продолжит обстрелы.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время действует в южном Ливане в оборонительном режиме в соответствии с инструкциями политического руководства и не инициирует ведение огня, заявил РИА Новости представитель ЦАХАЛ.
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"ЦАХАЛ получил обновленные директивы от политического руководства о прекращении огня. ЦАХАЛ не проводит активных ударов, а действует исключительно в оборонительном режиме в пределах зоны безопасности", - сообщил представитель военных.