Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявили воздушную тревогу.
- Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украины.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях страны.
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