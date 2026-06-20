Тренер сборной Турции извинился перед болельщиками после неудачи на ЧМ

АНКАРА, 20 июня - РИА Новости. Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла заявил, что команда не смогла оправдать ожидания болельщиков на чемпионате мира, а капитан команды Хакан Чалханоглу принес извинения турецким болельщикам после неудачного выступления на турнире.