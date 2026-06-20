Тренер сборной Турции извинился перед болельщиками после неудачи на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла заявил, что команда не смогла оправдать ожидания болельщиков на чемпионате мира.
- Сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира после поражений от команд Австралии и Парагвая в первых двух матчах группового этапа.
- Капитан турецкой сборной Хакан Чалханоглу принес извинения болельщикам за неудачное выступление на турнире.
АНКАРА, 20 июня - РИА Новости. Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла заявил, что команда не смогла оправдать ожидания болельщиков на чемпионате мира, а капитан команды Хакан Чалханоглу принес извинения турецким болельщикам после неудачного выступления на турнире.
Сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира после поражений от команд Австралии и Парагвая в первых двух матчах группового этапа. В субботу сборная Парагвая в меньшинстве со счетом 1:0 обыграла команду Турции в матче группы D, который прошел в Сан-Франциско.
"Мне очень жаль. Ожидания были очень высокими. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причем дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне", - заявил Монтелла, слова которого привел телеканал A Spor.
Капитан турецкой сборной Чалханоглу также обратился к болельщикам с извинениями.
"От имени всей команды прошу прощения у нашего народа. Возможно, это мой последний чемпионат мира, но мы должны поддержать наших молодых игроков", - сказал полузащитник.