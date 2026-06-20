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Посол назвал выгоду для Молдавии при торговле с Россией - РИА Новости, 20.06.2026
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07:17 20.06.2026
Посол назвал выгоду для Молдавии при торговле с Россией

Озеров: торговля с Россией может быть выгодна Молдавии, как она выгодна Грузии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаги Молдавии и России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия может получить преимущества в торгово-экономической сфере, как Грузия, после изменения подхода к сотрудничеству с Россией.
  • По словам Олега Озерова, при наличии доброй воли возможно восстановить экономические отношения между Россией и Молдавией.
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Молдавия может получить преимущества в торгово-экономической сфере, как Грузия, после изменения подхода к сотрудничеству с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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"Схожую с Молдавией аграрную продукцию производит Грузия. И Грузия изменила свое отношение к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией и сейчас пользуется всеми привилегиями этого режима, то есть открыто прямое авиасообщение, идет поток в Россию продуктов, товаров, схожих по номенклатуре с тем, что производит Молдавия. И, естественно, Россия вот это все поглощает с большим удовольствием", - сказал Озеров.
По его словам, при наличии доброй воли возможно восстановить экономические отношения между Россией и Молдавией. "При наличии нормальных экономических, политико-дипломатических отношений все это решаемо. Именно потому, что все-таки у нас территория более северная и клубнику мы производим в гораздо меньших количествах, чем это может делать Молдавия или та же Грузия. Я уже не говорю о других фруктах, овощах, которые с удовольствием в России примут и будут употреблять", - пояснил российский дипломат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияГрузияОлег ОзеровМайя СандуДмитрий ПесковСНГ
 
 
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