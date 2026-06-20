Посол назвал выгоду для Молдавии при торговле с Россией

По его словам, при наличии доброй воли возможно восстановить экономические отношения между Россией и Молдавией. "При наличии нормальных экономических, политико-дипломатических отношений все это решаемо. Именно потому, что все-таки у нас территория более северная и клубнику мы производим в гораздо меньших количествах, чем это может делать Молдавия или та же Грузия. Я уже не говорю о других фруктах, овощах, которые с удовольствием в России примут и будут употреблять", - пояснил российский дипломат.