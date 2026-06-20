Фриц обыграл Зверева в полуфинале теннисного турнира в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский теннисист Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева из Германии в полуфинале травяного турнира категории ATP 500 в Халле.
- Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в пользу девятой ракетки мира, который посеян на турнире под пятым номером. Зверев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), имел первый номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут.
Halle Open
20 июня 2026 • начало в 16:15
Завершен
В финале Фриц встретится с победителем матча между немцем Даниэлем Альтмайером и американцем Фрэнсисом Тиафо.
Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Халле
19 июня, 20:57