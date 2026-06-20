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Фриц обыграл Зверева в полуфинале теннисного турнира в Халле - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Теннис
 
19:09 20.06.2026
Фриц обыграл Зверева в полуфинале теннисного турнира в Халле

Фриц обыграл первого сеяного теннисного турнира в Халле Зверева и вышел в финал

© Фото : Сайт АТРТейлор Фриц
Тейлор Фриц - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Сайт АТР
Тейлор Фриц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский теннисист Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева из Германии в полуфинале травяного турнира категории ATP 500 в Халле.
  • Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в пользу девятой ракетки мира, который посеян на турнире под пятым номером. Зверев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), имел первый номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Halle Open
20 июня 2026 • начало в 16:15
Завершен
Александр Зверев
1 : 27:64:65:7
Тейлор Фриц
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале Фриц встретится с победителем матча между немцем Даниэлем Альтмайером и американцем Фрэнсисом Тиафо.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Халле
19 июня, 20:57
 
ТеннисСпортГерманияТейлор ФрицАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Александр ЗверевФрэнсис Тиафо
 
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