В Самарской области спасатели нашли тело девочки, утонувшей в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело девочки 2013 года рождения обнаружено водолазами в реке Сок Самарской области.
- Поиски продолжались три дня, и тело было найдено на глубине шести метров под завалами из бревен.
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Водолазы обнаружили тело девочки 2013 года рождения в реке Сок Самарской области спустя три дня поисков, сообщает поисково-спасательная служба региона.
По данным спасателей, девочка 2013 года рождения утонула на реке Сок в поселке Калмыковка Красноярского района в четверг. Ее искали водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения.
"На протяжении трех дней водолазами и гидролокатором было обследовано около двух километров дна реки. Только на третий день водолазам удалось обнаружить утонувшую под завалами из бревен на глубине шести метров", - говорится в публикации поисково-спасательной службы Самарской области в соцсети "ВКонтакте".