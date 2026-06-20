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В Самарской области спасатели нашли тело девочки, утонувшей в реке - РИА Новости, 20.06.2026
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19:49 20.06.2026 (обновлено: 19:54 20.06.2026)
В Самарской области спасатели нашли тело девочки, утонувшей в реке

В Самарской области спасатели после 3 дней поисков нашли тело утонувшей девочки

© Фото : Поисково-спасательная служба Самарской области/ВКонтактеВодолазы обнаружили тело девочки рождения в реке Сок Самарской области
Водолазы обнаружили тело девочки рождения в реке Сок Самарской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Поисково-спасательная служба Самарской области/ВКонтакте
Водолазы обнаружили тело девочки рождения в реке Сок Самарской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело девочки 2013 года рождения обнаружено водолазами в реке Сок Самарской области.
  • Поиски продолжались три дня, и тело было найдено на глубине шести метров под завалами из бревен.
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Водолазы обнаружили тело девочки 2013 года рождения в реке Сок Самарской области спустя три дня поисков, сообщает поисково-спасательная служба региона.
По данным спасателей, девочка 2013 года рождения утонула на реке Сок в поселке Калмыковка Красноярского района в четверг. Ее искали водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения.
"На протяжении трех дней водолазами и гидролокатором было обследовано около двух километров дна реки. Только на третий день водолазам удалось обнаружить утонувшую под завалами из бревен на глубине шести метров", - говорится в публикации поисково-спасательной службы Самарской области в соцсети "ВКонтакте".
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