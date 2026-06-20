Три индийских танкера с сырой нефтью прошли через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Три танкера под флагом Индии, перевозящие сырую нефть, прошли через Ормузский пролив.

Танкеры Desh Vaibhav и Desh Vibhor должны достичь Индии 24 июня, а Sanmar Herald — 1 июля.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три танкера под флагом Индии, перевозящие сырую нефть, прошли через Ормузский пролив в субботу, сообщил индийский министр судоходства Сарбананда Соновал.

"Безопасный проход обеспечен! Три танкера под флагами Индии с сырой нефтью Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald,... с успехом прошли Ормузский пролив сегодня и направляются в сторону Индии", - говорится в сообщении в соцсети X министра.

Соновал добавил, что на этих танкерах находились в общей сложности 94 человека.

Газета Indian Express уточняет, что танкеры Desh Vaibhav и Desh Vibhor должны достичь Индии 24 июня, а Sanmar Herald - 1 июля.