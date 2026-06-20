Три индийских танкера с сырой нефтью прошли через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три танкера под флагом Индии, перевозящие сырую нефть, прошли через Ормузский пролив.
- Танкеры Desh Vaibhav и Desh Vibhor должны достичь Индии 24 июня, а Sanmar Herald — 1 июля.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три танкера под флагом Индии, перевозящие сырую нефть, прошли через Ормузский пролив в субботу, сообщил индийский министр судоходства Сарбананда Соновал.
"Безопасный проход обеспечен! Три танкера под флагами Индии с сырой нефтью Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald,... с успехом прошли Ормузский пролив сегодня и направляются в сторону Индии", - говорится в сообщении в соцсети X министра.
Соновал добавил, что на этих танкерах находились в общей сложности 94 человека.
Газета Indian Express уточняет, что танкеры Desh Vaibhav и Desh Vibhor должны достичь Индии 24 июня, а Sanmar Herald - 1 июля.
Ранее в субботу центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран закроет Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании, которое касается прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан. Центральное командование США (CENTCOM) при этом утверждает, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным.