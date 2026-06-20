Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили компенсировать затраты на такси для многодетных семей - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 20.06.2026
В ОП предложили компенсировать затраты на такси для многодетных семей

РИА Новости: в ОП предложили компенсировать затраты на такси многодетным семьям

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил рассмотреть возможность частичной компенсации расходов на такси для многодетных семей в России.
  • По мнению Рыбальченко, компенсация может быть с лимитом 2 тысячи рублей в месяц, и для ее реализации потребуется государственная поддержка.
  • Рыбальченко отметил, что для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт, и в некоторых регионах уже развивается практика использования специализированного транспорта.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Частичную компенсацию расходов на такси для многодетных семей следует рассмотреть в России, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Я считаю, что компенсировать расходы на такси многодетным семьям стоит. Конечно, система будет достаточно сложной, и без субсидирования со стороны государства вряд ли мы сможем обойтись. Пусть эта субсидия будет не очень значительной, допустим, с лимитом 2 тысячи рублей в месяц", - сказал Рыбальченко.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В ОП предложили ввести ипотеку под ноль процентов на жилье для многодетных
17 июня, 11:21
Эксперт пояснил, что развитие таких механизмов потребует государственной поддержки, поскольку попытки перекрестного субсидирования внутри рынка могут привести к росту стоимости услуг для других потребителей.
"Дело в том, что не каждый перевозчик идет на то, чтобы организовывать такие поездки. Плюс ко всему, для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт", - сказал Рыбальченко.
Он добавил, что в некоторых регионах уже развивается практика использования специализированного транспорта, в том числе для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья и семей с детьми.
Автомобили на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В ОП предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей
11 июня, 04:48
 
ОбществоРоссияСергей Рыбальченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала