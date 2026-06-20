В ОП предложили компенсировать затраты на такси для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил рассмотреть возможность частичной компенсации расходов на такси для многодетных семей в России.

По мнению Рыбальченко, компенсация может быть с лимитом 2 тысячи рублей в месяц, и для ее реализации потребуется государственная поддержка.

Рыбальченко отметил, что для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт, и в некоторых регионах уже развивается практика использования специализированного транспорта.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Частичную компенсацию расходов на такси для многодетных семей следует рассмотреть в России, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Я считаю, что компенсировать расходы на такси многодетным семьям стоит. Конечно, система будет достаточно сложной, и без субсидирования со стороны государства вряд ли мы сможем обойтись. Пусть эта субсидия будет не очень значительной, допустим, с лимитом 2 тысячи рублей в месяц", - сказал Рыбальченко

Эксперт пояснил, что развитие таких механизмов потребует государственной поддержки, поскольку попытки перекрестного субсидирования внутри рынка могут привести к росту стоимости услуг для других потребителей.

"Дело в том, что не каждый перевозчик идет на то, чтобы организовывать такие поездки. Плюс ко всему, для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт", - сказал Рыбальченко.