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Россияне пожаловались на стамбульское такси - РИА Новости, 20.06.2026
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Туризм
 
01:47 20.06.2026
Россияне пожаловались на стамбульское такси

РИА Новости: россияне пожаловались на стамбульское такси

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТаксисты в центре Стамбула
Таксисты в центре Стамбула - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Таксисты в центре Стамбула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранцы, в том числе россияне, жалуются на работу стамбульского такси в службу поддержки Стамбульской палаты таксистов.
  • Стамбульская палата таксистов запустила «желтую линию» в WhatsApp для получения обращений и жалоб от туристов.
  • Заместитель мэра Стамбула Бугра Гекче отметил нехватку такси в городе: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек.
СТАМБУЛ, 20 июн - РИА Новости, Заман Рамазанов. Жалобы на работу стамбульского такси поступают от иностранцев в службу поддержки Стамбульской палаты таксистов, в том числе от россиян, сообщил РИА Новости член управляющего совета палаты Гюнгер Петек.
Очередной громкий скандал с участием стамбульского таксиста развернулся в начале июня – водитель обманул иностранного блогера и снял с его карты 20-кратную стоимость поездки, более 160 долларов. Стамбульская палата таксистов лишила лицензии водителя, он арестован.
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"Мы запустили "желтую линию" в WhatsApp для получения различных обращений и жалоб – в связи с забытыми вещами, проблемами с водителями, нарушениями. Ежедневно получаем несколько жалоб на водителей, которые отказываются везти пассажиров, "выбирая" более выгодных, или тех, кто требует за поездку завышенную стоимость. В таких случаях решаем проблему, возвращаем деньги пассажирам. Ежедневно получаем несколько жалоб от иностранцев, в том числе от российских туристов. Сегодня получили обращение от россиянина, с которого таксист взял сумму больше требуемой. Проблему решим", - рассказал Петек.
Туристы могут направить жалобу на водителя через мессенджер по номеру +90 547 264 34 34.
Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования маршруток на восемь человек.
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