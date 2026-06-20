Россияне пожаловались на стамбульское такси

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранцы, в том числе россияне, жалуются на работу стамбульского такси в службу поддержки Стамбульской палаты таксистов.

Стамбульская палата таксистов запустила «желтую линию» в WhatsApp для получения обращений и жалоб от туристов.

Заместитель мэра Стамбула Бугра Гекче отметил нехватку такси в городе: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек.

СТАМБУЛ, 20 июн - РИА Новости, Заман Рамазанов. Жалобы на работу стамбульского такси поступают от иностранцев в службу поддержки Стамбульской палаты таксистов, в том числе от россиян, сообщил РИА Новости член управляющего совета палаты Гюнгер Петек.

Очередной громкий скандал с участием стамбульского таксиста развернулся в начале июня – водитель обманул иностранного блогера и снял с его карты 20-кратную стоимость поездки, более 160 долларов. Стамбульская палата таксистов лишила лицензии водителя, он арестован.

"Мы запустили "желтую линию" в WhatsApp для получения различных обращений и жалоб – в связи с забытыми вещами, проблемами с водителями, нарушениями. Ежедневно получаем несколько жалоб на водителей, которые отказываются везти пассажиров, "выбирая" более выгодных, или тех, кто требует за поездку завышенную стоимость. В таких случаях решаем проблему, возвращаем деньги пассажирам. Ежедневно получаем несколько жалоб от иностранцев, в том числе от российских туристов. Сегодня получили обращение от россиянина, с которого таксист взял сумму больше требуемой. Проблему решим", - рассказал Петек.

Туристы могут направить жалобу на водителя через мессенджер по номеру +90 547 264 34 34.