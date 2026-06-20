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Священник рассказал, что сделать в День памяти и скорби - РИА Новости, 20.06.2026
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Религия
 
03:44 20.06.2026
Священник рассказал, что сделать в День памяти и скорби

Священник Волков: в День памяти и скорби верующие могут помолиться в храме

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Богослужение в храме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верующие могут прийти в любой московский храм в День памяти и скорби, чтобы помочь участникам СВО, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.
  • Московская епархия организует сбор гуманитарного груза, плетение маскировочных сетей и набор волонтеров в новые регионы России.
  • В храмах можно узнать, в чем можно быть полезным для участников СВО.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Верующим в День памяти и скорби можно прийти в любой московский храм, чтобы помочь нынешним героям, которые участвуют в СВО, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.
"Память о Великой Победе должна для нас быть всегда тем стержнем, который и сегодня позволяет нам быть вместе, помогать нашим нынешним героям, бойцам на фронте - всем, кто участвует в СВО. Прихожане московских храмов очень активно действуют сообща, чтобы приближалась победа над укронацистами", - сказал отец Александр.
Он напомнил, что Московская епархия организует в столице "огромное количество помощи для бойцов на фронте" — это сбор гуманитарного груза, плетение маскировочных сетей, набор волонтеров в новые регионы России.
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"Всем, кто хочет помочь нашим бойцам, и не знает, как это сделать, можно прийти в любой московский храм и найти информацию, какую помощь оказывает этот храм, и в чем человек может оказаться полезным. Как и во время Великой Отечественной, так и сейчас наша общая задача - помогать воинам и помнить о том, что мы все делаем общее дело", - заключил собеседник агентства.
В России 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В стране отмечается День памяти и скорби. 22 июня 1941 года патриарший местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) направил патриотическое послание к пастырям и верующим в связи с нападением Германии на СССР, благословив защищать Родину.
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