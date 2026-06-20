Священник рассказал, что сделать в День памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ Верующие могут прийти в любой московский храм в День памяти и скорби, чтобы помочь участникам СВО, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

Московская епархия организует сбор гуманитарного груза, плетение маскировочных сетей и набор волонтеров в новые регионы России.

В храмах можно узнать, в чем можно быть полезным для участников СВО.

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Верующим в День памяти и скорби можно прийти в любой московский храм, чтобы помочь нынешним героям, которые участвуют в СВО, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

"Память о Великой Победе должна для нас быть всегда тем стержнем, который и сегодня позволяет нам быть вместе, помогать нашим нынешним героям, бойцам на фронте - всем, кто участвует в СВО. Прихожане московских храмов очень активно действуют сообща, чтобы приближалась победа над укронацистами", - сказал отец Александр.

Он напомнил, что Московская епархия организует в столице "огромное количество помощи для бойцов на фронте" — это сбор гуманитарного груза, плетение маскировочных сетей, набор волонтеров в новые регионы России.

"Всем, кто хочет помочь нашим бойцам, и не знает, как это сделать, можно прийти в любой московский храм и найти информацию, какую помощь оказывает этот храм, и в чем человек может оказаться полезным. Как и во время Великой Отечественной, так и сейчас наша общая задача - помогать воинам и помнить о том, что мы все делаем общее дело", - заключил собеседник агентства.