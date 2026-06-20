Фальков назвал число студентов, получающих президентскую стипендию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 3400 студентов в России ежегодно получают именную стипендию президента в размере 30 тысяч рублей.
- Еще 5700 студентов ежегодно получают именную стипендию правительства Российской Федерации в размере 20 тысяч рублей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи студентов в России ежегодно получают именную стипендию президента, которая составляет 30 тысяч рублей, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
В России 20 июня стартовала приемная кампания в вузы.
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"Отдельно хотел бы обратить внимание, что 3400 студентов ежегодно получают именную стипендию президента, которая составляет 30 тысяч рублей. И при этом еще 5700 студентов также ежегодно получают именную стипендию правительства Российской Федерации, которая составляет, в свою очередь, 20 тысяч рублей", - сказал Фальков ИС "Вести".
По словам министра, всего существует более 40 именных выплат разного рода.
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23 января, 15:24