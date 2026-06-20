В ЦБ рассказали, как будет пересматриваться прогноз по ключевой ставке

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Прогноз по средней траектории ключевой ставки Центрального банка России в июле, если и будет пересмотрен, то, вероятнее всего, в сторону повышения. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что сейчас проинфляционные риски даже усилились, и если изменения в прогнозе по ключевой ставке и произойдут, то это будет в сторону увеличения, а не снижения.

В ходе заседания совета директоров Центрального банка России в пятницу было принято решение о снижении ключевой ставки до 14,25% годовых, что стало девятым снижением подряд.

Набиуллина подчеркнула, что на текущем заседании прогноз по ключевой ставке не был пересмотрен. Однако она добавила, что на следующем, опорном заседании, прогноз будет рассмотрен в целом.