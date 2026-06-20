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В ЦБ рассказали, как будет пересматриваться прогноз по ключевой ставке - РИА Новости, 20.06.2026
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01:09 20.06.2026 (обновлено: 01:56 20.06.2026)
В ЦБ рассказали, как будет пересматриваться прогноз по ключевой ставке

Набиуллина: прогноз по средней ставке ЦБ будет пересматриваться скорее вверх

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.
  • Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Прогноз по средней траектории ключевой ставки Центрального банка России в июле, если и будет пересмотрен, то, вероятнее всего, в сторону повышения. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Она отметила, что сейчас проинфляционные риски даже усилились, и если изменения в прогнозе по ключевой ставке и произойдут, то это будет в сторону увеличения, а не снижения.
В ходе заседания совета директоров Центрального банка России в пятницу было принято решение о снижении ключевой ставки до 14,25% годовых, что стало девятым снижением подряд.
Набиуллина подчеркнула, что на текущем заседании прогноз по ключевой ставке не был пересмотрен. Однако она добавила, что на следующем, опорном заседании, прогноз будет рассмотрен в целом.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, запланировано на 24 июля 2026 года.
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