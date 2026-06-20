Telegraph: союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Союзники Кира Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку.
- По мнению депутата-лейбориста, Стармер может объявить о своем уходе уже в понедельник.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Союзники Кира Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, возможно, об этом намерении премьера Британии объявит уже в понедельник, сообщает газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц.
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"Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост... Критикуемый премьер-министр осознает, что "игра окончена", - говорится в публикации издания со ссылкой на высокопоставленное правительственное лицо.
Как заявил в комментарии изданию один из депутатов-лейбористов, вероятно, Стармер назовет свою дату ухода уже в понедельник, учитывая, что его сейчас поддерживают лишь "друзья и семья".
Ранее в субботу газета писала, что к отставке Стармера призывают уже более 100 британских депутатов призывают к отставке.
В пятницу министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера — Бернхэму.
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