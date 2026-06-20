Telegraph: союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку

"Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост... Критикуемый премьер-министр осознает, что "игра окончена", - говорится в публикации издания со ссылкой на высокопоставленное правительственное лицо.

Как заявил в комментарии изданию один из депутатов-лейбористов, вероятно, Стармер назовет свою дату ухода уже в понедельник, учитывая, что его сейчас поддерживают лишь "друзья и семья".

В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера — Бернхэму.