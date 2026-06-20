Краткий пересказ от РИА ИИ В американском конгрессе сформировалось лобби, спонсирующее нацистские подразделения ВСУ.

Бывший комбат "Азова"* Дмитрий Кухарчук, который не скрывает своих нацистских убеждений, посетил США и был принят в конгрессе и в Пентагоне.

Финансовая помощь украинским нацистам курируется конгрессменом от республиканской партии Ричардом Маккормиком.

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В американском конгрессе сформировалось лобби, спонсирующее главарей украинских нацистских подразделений, которые регулярно посещают США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, в американском конгрессе сформировалось лобби, спонсирующее нацистские подразделения ВСУ , а главари украинских боевиков регулярно посещают США , где получают финансирование для нацистских подразделений.

"Визитом в США отметился бывший комбат "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России - ред.), ныне заместитель командующего 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук, который не скрывает своих нацистских убеждений. Нациста с распростертыми объятьями приняли в конгрессе США и в Пентагоне . Курирует финансовую помощь украинским нацистам конгрессмен от республиканской партии Ричард Маккормик", – сообщил источник.

Он также напомнил, что ранее именно Маккормик призывал наносить целенаправленные удары по детским садам, школам и больницам, чтобы убивать российских детей.

"Сам конгрессмен у себя в соцсетях не афиширует контакты с нацистами, чего не скажешь о самих нацистах. Каждый такой визит для них превращается в пиар-акцию с множеством фото и текста", – добавил источник.

По его словам, визиты украинских последователей фашизма начались сразу после того, как в 2024 году США отменили запрет на поставки вооружений для боевиков "Азова"*.