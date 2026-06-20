Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США появилось лобби, спонсирующее нацистские подразделения ВСУ - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 20.06.2026
В конгрессе США появилось лобби, спонсирующее нацистские подразделения ВСУ

В конгрессе США сформировалось лобби, спонсирующее нацистские подразделения ВСУ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском конгрессе сформировалось лобби, спонсирующее нацистские подразделения ВСУ.
  • Бывший комбат "Азова"* Дмитрий Кухарчук, который не скрывает своих нацистских убеждений, посетил США и был принят в конгрессе и в Пентагоне.
  • Финансовая помощь украинским нацистам курируется конгрессменом от республиканской партии Ричардом Маккормиком.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В американском конгрессе сформировалось лобби, спонсирующее главарей украинских нацистских подразделений, которые регулярно посещают США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника, в американском конгрессе сформировалось лобби, спонсирующее нацистские подразделения ВСУ, а главари украинских боевиков регулярно посещают США, где получают финансирование для нацистских подразделений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Штирлиц против Мельника и Бандеры: украинская "третья карта" Запада бита
14 июня, 08:00
"Визитом в США отметился бывший комбат "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России - ред.), ныне заместитель командующего 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук, который не скрывает своих нацистских убеждений. Нациста с распростертыми объятьями приняли в конгрессе США и в Пентагоне. Курирует финансовую помощь украинским нацистам конгрессмен от республиканской партии Ричард Маккормик", – сообщил источник.
Он также напомнил, что ранее именно Маккормик призывал наносить целенаправленные удары по детским садам, школам и больницам, чтобы убивать российских детей.
"Сам конгрессмен у себя в соцсетях не афиширует контакты с нацистами, чего не скажешь о самих нацистах. Каждый такой визит для них превращается в пиар-акцию с множеством фото и текста", – добавил источник.
По его словам, визиты украинских последователей фашизма начались сразу после того, как в 2024 году США отменили запрет на поставки вооружений для боевиков "Азова"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"Демонические нацисты". Журналист пришел в ужас от происходящего на Украине
13 марта, 15:52
 
В миреСШАРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала