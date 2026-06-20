Вэнс: США не видят доказательств того, что Иран продолжает закрывать Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств продолжения перекрытия Ираном судоходства в Ормузском проливе.
- По словам Вэнса, на разминирование потребуется некоторое время.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран продолжает перекрывать судоходство в Ормузском проливе.
"Мы не видим никаких свидетельств того, что иранцы по-прежнему закрывают Ормузский пролив. Однако на разминирование потребуется некоторое время", - сказал Вэнс телеканалу Fox News.