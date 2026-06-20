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Вэнс: США не видят доказательств того, что Иран продолжает закрывать Ормуз - РИА Новости, 20.06.2026
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16:43 20.06.2026
Вэнс: США не видят доказательств того, что Иран продолжает закрывать Ормуз

Вэнс: США не видят доказательств того, что Иран продолжает перекрывать Ормуз

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств продолжения перекрытия Ираном судоходства в Ормузском проливе.
  • По словам Вэнса, на разминирование потребуется некоторое время.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран продолжает перекрывать судоходство в Ормузском проливе.
"Мы не видим никаких свидетельств того, что иранцы по-прежнему закрывают Ормузский пролив. Однако на разминирование потребуется некоторое время", - сказал Вэнс телеканалу Fox News.
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