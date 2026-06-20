СМИ: США прорабатывают с Катаром разморозку $6 миллиардов для Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США прорабатывают с Катаром план разморозки 6 миллиардов долларов для Ирана на гуманитарные цели.
- Средства планируется потратить на приобретение продовольствия, лекарств и на другие гуманитарные нужды.
- Иран еще не дал своего согласия на этот механизм.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США прорабатывают с Катаром план разморозки 6 миллиардов долларов для Ирана на гуманитарные цели в качестве стимула заключить сделку об окончательном урегулировании, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Инициатива рассматривается как мотивационный фактор для Ирана заключить с США соглашение об окончательном урегулировании.
Предполагается, что в рамках плана средства, которые в настоящее время заморожены в Катаре, будут потрачены на приобретение продовольствия, лекарств и на другие гуманитарные нужды.
Эта схема может стать основой для последующих уступок по замороженным активам Тегерана, заявили газете источники. В то же время, по данным издания, Иран еще не дал свое согласие на этот механизм.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.