Сборная США по футболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная США обыграла команду Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.
- Сборная США досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, став второй командой турнира после мексиканцев, гарантировавшей место в 1/16 финала.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная США обыграла команду Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы D прошла в американском Сиэтле и завершилась со счетом 2:0. Мяч забил Алекс Фримэн (43-я минута), также автоголом отметился австралийский защитник Камерон Берджесс (11).
19 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
11’ • Кэмерон Берджесс (А)
43’ • Александр Фримэн
Сборная США, набрав шесть очков в двух матчах, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, став второй командой турнира после мексиканцев, гарантировавшей место в 1/16 финала. На счету австралийцев три очка, сборная занимает вторую строчку в таблице группы. Сборным Турции и Парагвая, пока не набравшим баллов, предстоит во втором туре сыграть друг с другом утром в субботу по московскому времени.
В заключительном туре группового этапа сборная США сыграет с турками 26 июня. Австралийцы в этот же день встретятся с парагвайцами.
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