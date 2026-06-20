Сборная США по футболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная США обыграла команду Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В заключительном туре группового этапа сборная США сыграет с турками 26 июня. Австралийцы в этот же день встретятся с парагвайцами.