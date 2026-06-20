США отказывают Израилю: после победы Ирана Тель-Авив останется один

Израиль не хочет осознавать глубину своего поражения — вызванного тем, что спровоцированное им нападение на Иран закончилось не сменой режима, а соглашением между Вашингтоном и Тегераном. В Тель-Авиве все еще уверены, что могут вернуть Трампа на поле боя. Каким образом? Продолжая бомбить Ливан и тем самым срывая церемонию в Швейцарии, где вице-президент США Вэнс и спикер иранского парламента Голибаф должны были обменяться экземплярами уже подписанного соглашения? Но это бессмысленно — соглашение уже действует, Ормуз открывается и американо-иранские переговоры начнутся в любом случае. Вставляя Трампу палки в колеса, Нетаньяху только ухудшает собственное — не только личное, но и своего государства — положение. Отказ признать реальность ("мы втянули США в войну, не достигли поставленных целей, и теперь американцы отходят в сторону, а самостоятельно мы не сможем воевать") является признаком тупика, в который загнал себя Израиль.

После 7 октября 2023 года он решил перейти в генеральное наступление по всем фронтам — захватил Газу, часть сирийской территории, занял юг Ливана и обрушился вместе с американцами на Иран. Победа над Ираном (со сменой власти) должна была стать финальной точкой триумфа Нетаньяху: она показала бы всему миру, что Израиль — это сверхдержава, способная опрокинуть крупную региональную державу. Все в ужасе забыли бы об оккупации сирийской и ливанской территорий и закрыли бы глаза на оккупацию большей части Газы и израильские преступления там.

Так все представлялось Нетаньяху, но как только последний пункт плана не сработал, все посыпалось. Иран выстоял — и теперь нужно что-то делать с Ливаном, потом с оккупированными сирийскими территориями, и в конечном счете все вернется к той же Газе. С Израиля спросят за все, причем уже не исламский мир, а все мировое сообщество.

Потому что репутация Израиля за последние три года практически уничтожена, причем именно там, где у него еще была поддержка относительного большинства, то есть на Западе. Европа будет требовать вывода войск из Ливана и Газы, прекращения террора на Западном берегу реки Иордан, а Израиль категорически отказывается это сделать.

А в США в общественном мнении произошел исторический перелом: впервые большинство осуждает Израиль (а среди молодых поколений таких больше всего), который теперь потерял возможность использовать факт холокоста для спекуляций на тему своей безопасности. После геноцида в Газе и нападения на Иран у Израиля стойкая репутация самой агрессивной и опасной страны в мире (после США или вместе с ними — это уже зависит от того, как воспринимать эти два государства: как некий симбиоз или как отдельные образования). У него нет союзников — кроме Штатов, но и те, обломавшись на Иране, все больше воспринимают Израиль как проблему, а не как ближайшего партнера.

Джей Ди Вэнс на днях заявил, что Израиль убивает невинных людей в Бейруте и что "страна с населением в десять миллионов человек не может решить каждую проблему своей безопасности, просто убивая всех на своем пути". Вэнс рассуждал и о том, что, возможно ("я не знаю, потому не говорил об этом с Нетаньяху"), Израиль хочет превратить Иран в подобие Ливии, то есть разваленное государство. И прямо заявил, что это не будет полезным для США. То есть Штаты не хотят дальше играть по израильскому плану — и откровенно публично говорят об этом. И тот же Вэнс напоминает, что две трети оружия, использованного Израилем за время войны с Ливаном, не только собрано в США, но и оплачено американскими деньгами, — то есть тень, знай свое место. Как на это отвечает Израиль? Кроме бомбежек Ливана?

Израиль во всем винит Трампа: если недавно он был самым уважаемым президентом, то теперь его рейтинги ушли в глубокий минус. Неудивительно, ведь израильское общество находится в плену иллюзий: мы самые сильные, и Америка у нас на посылках. Отсюда и "предательство Трампа": как он смел пойти на сделку с Ираном, да еще и требовать от нас остановиться в Ливане? Вэнс, кстати, отвечает на это очень просто: Трамп — это единственный глава государства в мире, который еще сочувствует Израилю, и единственный союзник, который у него остался. Так зачем же нападать на него, выставляя его главной проблемой Израиля, спрашивает Вэнс.

Но Израиль не слышит — вот как ответил вице-президенту США министр Бен Гвир: "Кто поддерживает нас, тот выигрывает, а кто поворачивается к нам спиной — тот проиграет".

Что за намеки, какой спиной? Единственный союзник открытым текстом призывает успокоиться, а вместо этого слышит, что "Израиль — не марионетка США", что Тель-Авив не считает себя связанным американо-иранским соглашением, и вообще, как говорит Гвир, "весь Ливан должен сгореть дотла".