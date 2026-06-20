Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовые подразделения 25-й армии российских Вооруженных сил продолжают продвижение в городской застройке в Красном Лимане в ДНР.

Силы ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ.

Российские войска за сутки освободили в Константиновке 94 здания, уничтожено до 95 военных ВСУ.

Специалисты ремонтного подразделения группировки войск «Север» поставили на поток модернизацию танков и боевых машин и оснащение их противодроновой защитой типа «еж».

ВСУ воюет на гражданских застройках: военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ, откуда координировались удары по позициям российских войск и гражданской инфраструктуре.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения 25-й армии российских Вооруженных сил продолжают продвижение в городской застройке в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в южной части города российские бойцы завершают уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны ВСУ

Также силы ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ.

Более того, за сутки нанесены удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1370 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 90 единиц военной автомобильной техники и 11 бронированных машин ВСУ.

Успехи на СВО

Бойцы российской группировки "Запад" за сутки овладели семью опорными пунктами и 46 зданиями в Красном Лимане ДНР , в городе уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Кроме того, он напомнил, что по пункту временной дислокации 63-й механизированной бригады ВСУ был нанесен авиационный удар с использованием авиабомбы ФАБ-3000. В результате прямого попадания уничтожены до 20 украинских военных.

Российские артиллеристы начинают наносить поражение по позициям ВСУ в Дружковке между Константиновкой и Краматорском в ДНР, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.

Истребитель-бомбардировщик Су-34М российских Воздушно-космических сил уничтожил склад украинских дронов и их компонентов на северо-западе Харькова , сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж реактивной системы залпового огня "Град" 34-ой бригады группировки войск "Север" за ночь уничтожил два укрепленных пункта с расчетами беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской области , сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Степь.

Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен в лесном массиве в Сумской области расчетом ударных FPV-дронов группировки войск "Север", что усложнило работу противника на данном направлении, сообщил РИА Новости командир расчета БПС 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Золотой.

Российские войска за сутки освободили в Константиновке 94 здания, уничтожено до 95 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники ВСУ в Краматорском районе ДНР расчетами подразделений войск беспилотных систем "Южной" группировки войск.

Бойцы артиллерийских подразделений 6-й гвардейской армии группировки "Север" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три орудия и 15 позиций противника в Харьковской области , рассказал РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Днепр.

Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили свыше 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области, применяя дроны с дальностью полета до 100 километров, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

Операторы ударных беспилотников российской группировки войск "Восток" продолжают регулярно наносить удары по украинским националистам в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Снайпер из 428-го полка российской группировки войск "Центр" с позывным Семен рассказал РИА Новости, как сбить тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" с первого выстрела: нужно попасть в аккумуляторный отсек, который является слабым местом. Он добавил, что за один день он уничтожил два таких дрона.

Новые разработки для СВО

Специалисты ремонтного подразделения группировки войск "Север" поставили на поток модернизацию танков и боевых машин и оснащение их противодроновой защитой типа "еж", сообщили в Минобороны РФ.

При установке боевые машину обвариваются каркасом, к которому крепятся разветвленные на отдельные проволоки железные тросы. В ходе доработки мастера учитывают накопленный боевой опыт и прислушиваются к запросам экипажей в зависимости от вида боевых задач. На обварку одного танка у военнослужащих ремонтного подразделения уходит не более трех дней.

Такие "ежи" позволяют обеспечить безопасность экипажа и техники во время атаки ударных дронов.

Помимо этого, в подразделении проводят техобслуживание и восстановление автомобильной и мототехники, а также вооружения. В Минобороны отметили, что технику оснащают пулеметными турелями, снабжают тепловизорами и прицельными приспособлениями.

У Киева дела плохи

Командование ВСУ направляет более трехсот военнослужащих тыловых подразделений для доукомплектования боевых групп на Сумском направлении на фоне потерь украинской армии в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ВСУ воюет на гражданских застройках

Военнослужащие войск беспилотных систем группировки "Запад" уничтожили пункт управления дронами ВСУ, откуда координировались удары по позициям российских войск и гражданской инфраструктуре, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что обнаруженный в ходе разведки замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ был развернут в жилой застройке. Российские военнослужащие установили, что отсюда осуществлялась координация полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, которые противник применял для разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры.

Расчет получил целеуказание и приступил к выполнению боевой задачи. Техник звена быстро собрал изделие и снарядил его осколочно-фугасной боевой частью, провел все необходимые проверки и запустил "Молнию-2".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за гранью приемлемого для России в отношении Киева должно остаться умышленное уничтожение гражданских, остальное допустимо.

Зверства ВСУ

Расчет саперов группировки войск "Север" за неделю обнаружил и уничтожили более 100 мин и взрывоопасных предметов ВСУ в приграничье Курской области , большинство из них обезвреживаются на месте, сообщил РИА Новости старший расчета с позывным Топор.

Получивший ранение житель села Покровка Очаковского района в Херсонской области рассказал, что дроны ВСУ не менее 30 раз атаковали его двор, видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

Он допустил, что на самом деле прилетов было больше. В том числе обстрел велся зажигательными боеприпасами.

По его словам, во время последней атаки ВСУ уничтожили его дом тремя дронами. Первый пробил снарядом крышу, вследствие чего мужчина был тяжело ранен, второй беспилотник совершил поджог, а третий взорвался во дворе. Мужчине и его семье удалось спастись, однако они лишились всего имущества и документов.

Восемь округов Херсонской области частично обесточены в результате атак украинских БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо

Мирный житель погиб, женщина ранена в результате атаки ВСУ на Брянскую область , пострадавшую госпитализировали и оказали ей помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук

ВСУ 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 97 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

Украинский военные за прошедшие сутки атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 90 раз, перехвачены 127 БПЛА, три мирных жителя ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев

Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.

Инфраструктура предприятия повреждена в результате массированной атаки ВСУ на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько . Глава Горловки отметил, что в Центрально-Городском районе города повреждены частное домостроение и образовательное учреждение.

ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару

Украинские боевики изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару , перейдя от беспорядочных сбросов боеприпасов с тяжелых БПЛА на припаркованные автомобили к целенаправленным атакам FPV-дронами по микроавтобусам, грузовикам, генераторным установкам, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.

Он добавил, что среди целей для ударных БПЛА ВСУ появились и генераторные установки, предназначенные для использования в случаях отключения основного электропитания.

Позже Максим Пухов заявил, что Украинские войска ударили по генератору детского сада в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

Также в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре сохраняется высокий уровень угроз атак ВСУ, обстановка остается напряженной, но контролируемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Киев пытается завербовать молодежь РФ для терактов

Спецслужбы Украины активно пытаются через Telegram вовлекать российскую молодежь в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, сообщила ФСБ России.

По информации ФСБ, задержан житель Подмосковья , завербованный спецслужбами Украины под легендой работы в коллекторском агентстве и совершивший акции устрашения против трех военнослужащих Минобороны РФ.