Артиллеристы и дроны "Севера" с июня разбили 90 позиций ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала июня артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области.

Удары наносились с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также ударных беспилотных систем.

Разведка целей велась с помощью беспилотников самолетного типа с дальностью полета до 100 километров.

БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили свыше 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области, применяя дроны с дальностью полета до 100 километров, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

По его словам, удары по скоплениям живой силы, техники и блиндажам наносились с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также ударных беспилотных систем.

"С начала июня… артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.

Он добавил, что разведка целей велась с помощью беспилотников самолетного типа, способных залетать вглубь территории Украины на расстояние до 100 километров. Мощные камеры позволяли детально изучать цели днем и ночью.