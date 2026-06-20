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Артиллеристы и дроны "Севера" с июня разбили 90 позиций ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 20.06.2026
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07:40 20.06.2026
Артиллеристы и дроны "Севера" с июня разбили 90 позиций ВСУ под Харьковом

РИА Новости: бойцы "Севера" с июня разбили 90 позиций ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала июня артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области.
  • Удары наносились с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также ударных беспилотных систем.
  • Разведка целей велась с помощью беспилотников самолетного типа с дальностью полета до 100 километров.
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили свыше 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области, применяя дроны с дальностью полета до 100 километров, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
По его словам, удары по скоплениям живой силы, техники и блиндажам наносились с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также ударных беспилотных систем.
"С начала июня… артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
Он добавил, что разведка целей велась с помощью беспилотников самолетного типа, способных залетать вглубь территории Украины на расстояние до 100 километров. Мощные камеры позволяли детально изучать цели днем и ночью.
Карта пояснил, что в результате были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, противник понес невосполнимые потери. Это, по его словам, позволило дезорганизовать врага и нарушить его управление и взаимодействие на линии боевого соприкосновения.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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