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Артиллеристы "Севера" разбили 15 позиций ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2026
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07:01 20.06.2026
Артиллеристы "Севера" разбили 15 позиций ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили три орудия и 15 позиций ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийские подразделения 6-й гвардейской армии группировки «Север» уничтожили три орудия и 15 позиций противника в Харьковской области.
  • Огневые точки вскрываются с помощью беспилотников, а для поражения цели артиллеристам требуется не более двух-трех снарядов.
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Бойцы артиллерийских подразделений 6-й гвардейской армии группировки "Север" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три орудия и 15 позиций противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Днепр.
"Военнослужащие расчетов буксируемых орудий артиллерийских подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 3 орудия и поразили 15 позиций боевиков ВСУ в рамках ведения контрбатарейной борьбы… в Харьковской области", - сказал Днепр.
Он добавил, что огневые точки вскрываются с помощью беспилотников различных типов, после чего данные передаются на командные пункты и артиллерийским расчетам. По его словам, для поражения одной цели артиллеристам требуется не более двух–трех снарядов, а стрельба начинается в считанные минуты после получения задачи.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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