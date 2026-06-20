Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллерийские подразделения 6-й гвардейской армии группировки «Север» уничтожили три орудия и 15 позиций противника в Харьковской области.
- Огневые точки вскрываются с помощью беспилотников, а для поражения цели артиллеристам требуется не более двух-трех снарядов.
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Бойцы артиллерийских подразделений 6-й гвардейской армии группировки "Север" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три орудия и 15 позиций противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Днепр.
"Военнослужащие расчетов буксируемых орудий артиллерийских подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 3 орудия и поразили 15 позиций боевиков ВСУ в рамках ведения контрбатарейной борьбы… в Харьковской области", - сказал Днепр.
Он добавил, что огневые точки вскрываются с помощью беспилотников различных типов, после чего данные передаются на командные пункты и артиллерийским расчетам. По его словам, для поражения одной цели артиллеристам требуется не более двух–трех снарядов, а стрельба начинается в считанные минуты после получения задачи.