Артиллеристы "Севера" разбили 15 позиций ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Бойцы артиллерийских подразделений 6-й гвардейской армии группировки "Север" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три орудия и 15 позиций противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Днепр.

Он добавил, что огневые точки вскрываются с помощью беспилотников различных типов, после чего данные передаются на командные пункты и артиллерийским расчетам. По его словам, для поражения одной цели артиллеристам требуется не более двух–трех снарядов, а стрельба начинается в считанные минуты после получения задачи.