ВС России уничтожили в Сумской области пункт управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в лесном массиве в Сумской области.

Пункт управления вражескими дронами был замаскирован в густой растительности и использовался для координации полетов БПЛА, ретрансляции сигналов и наведения ударных дронов на позиции российских войск.

Уничтожение пункта управления усложнило работу противника на данном направлении.

КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен в лесном массиве в Сумской области расчетом ударных FPV-дронов группировки войск "Север", что усложнило работу противника на данном направлении, сообщил РИА Новости командир расчета БПС 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Золотой.

"При ведении воздушной разведки над лесным массивом наши операторы засекли площадку для запуска БПЛА. Это был пункт управления вражескими дронами, откуда противник координировал свои БПЛА и корректировал огонь по нашим позициям", – сообщил он.

По словам военнослужащего, FPV-дрон зашел под кроны, навелся и поразил цель прямым попаданием.

"Теперь противник на этом направлении ослеп и потерял связь со своими дронами - работать ему станет гораздо сложнее", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что объект был замаскирован в густой растительности и использовался противником для координации полетов своих БПЛА, ретрансляции сигналов и наведения ударных дронов на позиции российских войск.