Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» на Сумском направлении уничтожил радиомост ВСУ.

Радиомост использовался для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями противника.

Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.

КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" на Сумском направлении уничтожил радиомост ВСУ, использовавшийся для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями, сообщил РИА Новости командир расчета БпС 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Золотой.

"Расчетом беспилотных систем на Сумском направлении специальной военной операции в ходе разведывательно-ударных действий обнаружен и уничтожен радиомост украинских формирований, использовавшийся для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями противника", – сообщил агентству командир расчета.

По словам военнослужащего, FPV-дрон на радиоуправлении нанес поражение оборудованию ретранслятора, установленного на крыше постройки.