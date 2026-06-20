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ВС России уничтожили радиомост ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 20.06.2026
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06:05 20.06.2026
ВС России уничтожили радиомост ВСУ на Сумском направлении

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили радиомост ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» на Сумском направлении уничтожил радиомост ВСУ.
  • Радиомост использовался для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями противника.
  • Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.
КУРСК, 20 июн – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" на Сумском направлении уничтожил радиомост ВСУ, использовавшийся для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями, сообщил РИА Новости командир расчета БпС 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Золотой.
"Расчетом беспилотных систем на Сумском направлении специальной военной операции в ходе разведывательно-ударных действий обнаружен и уничтожен радиомост украинских формирований, использовавшийся для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями противника", – сообщил агентству командир расчета.
По словам военнослужащего, FPV-дрон на радиоуправлении нанес поражение оборудованию ретранслятора, установленного на крыше постройки.
"Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи. Расчеты БПЛА продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника", – добавил Золотой.
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